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Басманный суд столицы РФ арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова, который проходит обвиняемым по делу "Седьмой студии". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По ее словам, арест наложен на счета в рублях и валюте, жилье и машину. Царева уточнила, что было арестовано свыше 360 тысяч рублей, 60 тысяч евро на счетах и около 4 тысяч долларов наличными.

Подчеркивается, что также суд арестовал имущество генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина: более 80 тысяч долларов и пяти тысяч евро, а также изделия из золота.

Напомним, Серебренникова обвиняют по делу о хищении 68 миллионов рублей государственных денег, которые были выделены на проект "Платформа". В данный момент режиссер находится под домашним арестом. Также по делу проходят экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и бывший генеральный директор "Гоголь-центра" Алексей Маслобродский.