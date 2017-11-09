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Телеведущий Владимир Соловьев назвал "просто смешным" заявление Ксении Собчак о том, что она поддерживает американские санкции против РФ. Также Соловьев добавил, что обсуждать его всерьез не стоит, передают "Известия".

По словам ведущего, Собчак полагает, что хорошо разбирается в международных отношениях, если она училась в МГИМО.

Соловьев посоветовал журналистке "сразу претендовать на роль либо руководителя ООН, либо, так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел, на роль судьи в международном трибунале".

При этом он поиронизировал, что фамилии Собчак в списке кандидатов на должность руководителя этих международных структур нет, поэтому она может делать любые заявления, однако их не стоит даже пытаться обсуждать всерьез.

Напомним, ранее Собчак, которая объявила о своих планах участвовать в президентской гонке в 2018 году, уже успела сделать несколько заявлений, вызвавших резонанс. Так, она отметила, что именно Москва виновата за наложенные на РФ американские санкции.

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Кроме этого, она подтвердила свою позицию по Крыму, которая заключается в том, что полуостров "в соответствии с международным законодательством" является украинской территорией.