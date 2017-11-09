Таксист в Москве пытался изрубить пассажира при помощи мачете из-за того, что тот потребовал от него сдачу после оплаты проезда, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на самого пострадавшего.

"Ехали в такси, вытащил деньги, сдачу отдавать человек не захотел. Дальше было нападение", — рассказал мужчина, добавив, что водителя такси позднее задержали, но через два дня отпустили.

Отмечается, что на кадрах с камеры наблюдения на улице Мусоргского видно, как к одному мужчине подбегает другой и наносит удары при помощи длинного ножа. Пострадавший успешно отбивается от нападавшего, а затем ему удается сбежать.