Комитет Госдумы по культуре по предложению Иосифа Кобзона поддержал поправку ко второму чтению проекта бюджета на 2018 и плановые 2019-2020 гг. о выделении 123 миллионов рублей на восстановление Цугольского дацана, сообщает "Интерфакс".

В ходе пленарного заседания Кобзон отметил, что данный объект не только религиозный, дацан объединяет верующих буддистов, потому что относится к памятникам истории, а не просто к религиозному памятнику.

Он напомнил, что дацан недавно горел: "Насколько возможно было, мы его восстановили. Просим вас поддержать просьбу, чтобы закончить восстановление дацана".

"Думаю, надо поддержать", — высказался глава комитета Станислав Говорухин.

Члены комитета при одном воздержавшемся поддержали предложение Кобзона о выделении 123 миллионов 386 тысяч рублей на восстановление дацана.