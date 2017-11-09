В Ижевске днем 9 ноября около 16:30 произошло обрушение части жилого многоэтажного дома, сообщает издание Izhlife.ru.

Речь идет о доме № 261 по улице Удмуртской. Очевидцы в социальных сетях пишут, что речь идет об угловом подъезде. Полностью обрушился угол дома с 1-го по 9-й этажи. Местные СМИ сообщают, что обломками завалило находившиеся на первом этаже магазины.

По рассказам очевидцев, был заметен густой дым, который шел от здания, однако он быстро рассеялся и открытого огня не было. Также отмечается, что под завалами слышны крики.

Сообщается, что из-под завалов дома начали доставать пострадавших. На данный момент неизвестно их количество. О погибших не сообщается.

Глава Удмуртии Александр Бречалов уже выехал на место взрыва, а также создан оперативный штаб, который он возглавляет лично. Одна из версий обрушения — взрыв газа.