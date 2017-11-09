Сообщается о погибшем при обрушении дома №261 на улице Удмуртской в Ижевске. Кроме того, медикам передали двух пострадавших, сообщает IZHLIFE.

По данным издания, пострадали 32 квартиры. Из-под завалов вытаскивают пострадавших.

Всех пострадавших при обрушении дома эвакуируют в две школы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место взрыва, также создан оперативный штаб, который он возглавляет лично.

Отмечается, что в этом же здании расположен Центр раннего развития "Эрудит", и на момент ЧП, вероятно, там находились дети. Судя по фото, обвал не коснулся помещений центра, пишет издание.