На фундаментальные научные исследования в рамках госпрограммы "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы предлагается выделить дополнительно 30 миллионов рублей, часть из которых направят на исследование генетически модифицированных организмов (ГМО), пишет "Парламентская газета".

Такую поправку могут внести в проект бюджета на 2018-2020 годы. Сейчас в бюджете на фундаментальные исследования заложено 90 миллионов рублей.

"Запланированных денег явно недостаточно на научные исследования в области ГМО, на строительство лабораторий, оплату труда специалистов и обработку конечной информации об итоговой пользе или вреде от ГМО", — сказал автор поправок, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

В июле 2016 года в России был введен запрет на выращивание и разведение ГМО и продукции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Исключение составило проведение экспертиз и научно-исследовательских работ.

Мнения о безопасности использования генетически модифицированных организмов часто противоречат друг другу. Большинство специалистов считают, что ГМО безвредны, но в незначительной части исследований утверждается, что употребление в пищу ГМО имеет негативные последствия.