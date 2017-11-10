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Постановление "О мерах по борьбе со снежными заносами и улучшению очистки города в зимний период 2017/2018 годов" подписал на текущей неделе глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Документ за номером 2244 опубликован на официальном сайте мэрии. Постановлением, в частности, утверждается состав комиссии для организации работ по очистке города от снега, которую возглавил первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

Также утверждены места отвала снега, вывозимого с улиц города. В числе таковых применительно МБУ "Автодорстрой", МУП "Барнаулгорсвет", МУП "Горзеленхоз" и МУП "Горэлектротранс" определены следующие точки:

городской полигон ТБО;

улица Маяковского, 108;

проспект Космонавтов, 14ф;

проспект Космонавтов, 63д;

улица Дальняя, 21;

проезд Деловой, 21;

улица Вечерняя, 51 (территория бывшей войсковой части);

территория напротив строящегося здания по улице Тибетской, 22;

земельный участок, расположенный на территории Пивоварского песчаного карьера;

проспект Энергетиков, 25.

Иным же юридическим лицам и гражданам вывозить снег необходимо только на городской полигон твердых бытовых отходов.

Районным администрациям совместно с комитетом жилищно-коммунального хозяйства также поручено обеспечить контроль за своевременной уборкой снега, посыпкой территории песком, очисткой крыш домов и козырьков от снега и льда.

Районным чиновникам также необходимо обеспечить выделение предприятиями и организациями техники, необходимой для ликвидации снежных заносов.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова.