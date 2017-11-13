Центр встреч и развлечений "Огни" в Барнауле готовит настоящий праздник в честь своего пятого дня рождения. 19 ноября посетителей "Огней" ждет День шопинга с выгодными покупками, увлекательной праздничной программой и массой приятных эмоций.

В этот день во всех отделах ТРЦ "Огни" для покупателей будут действовать максимальные скидки на представленные товары, а значит, барнаульцы и гости города смогут сделать необходимые покупки по выгодным ценам, что особенно актуально в условиях приближающихся новогодних праздников.

Одежда и обувь для детей и взрослых, аксессуары, товары для красоты и здоровья, спортивные товары, техника и электроника, а также товары для дома – в уникальных отделах и салонах мировых брендов, расположенных в ТРЦ "Огни", кажется, есть все.

Для удобства покупателей на сайте ognimall.ru ко Дню шопинга подготовлен список скидок от отделов центра.

5 лет – отличный повод как следует отпраздновать день рождения в хорошей компании. Целый день 19 ноября ТРЦ "Огни" будет радовать своих гостей разнообразной развлекательной программой.

Больших и маленьких посетителей центра ждут веселые аниматоры и "мозговзрывательные" игротеки. Каждый гость праздника сможет с комфортом провести время в ресторанах и на фуд-корте "Огней". А в 16:00 здесь состоится модный показ, розыгрыш ценных призов и зажигательный концерт группы LIVE`N`DRIVE.

Центр встреч и развлечений "Огни" — это радикально новое предложение в сфере развлечений и шопинга Барнаула. Универсальное место, где можно осуществить массу желаний и потребностей: 5 кинозалов, 3 ресторана, огромный фуд-корт, 2 игровые зоны и 25 тысяч квадратных метров торговых площадей. Удобная парковка и уютные зоны отдыха возле фонтана сделают шопинг не только полезным, но и приятным.

День шопинга

19 ноября

Центр встреч и развлечений "Огни"

Барнаул, ул. А. Петрова, 219 б