Сотрудница "Почты России" распылила газ пенсионерке в лицо

В Нижнем Новгороде сотрудница отделения "Почты России" распылила в лицо пенсионерке газовый баллончик, пишет NN.RU со ссылкой на рассказ свидетельницы произошедшего.

Инцидент, как сообщается, произошел в среду, 8 ноября. В отделении собралась очередь из пяти человек, и, по словам собеседницы издания, сотруднице не хотелось обслуживать оставшихся клиентов. Она грубо выражала свое недовольство и якобы назвала их "набежавшими тараканами".

Возмущенная поведением работницы 81-летняя пенсионерка сделала девушке замечание. В ответ та достала из кармана перцовый баллончик и брызнула женщине в лицо. Затем газ распространился по всему помещению, сама же сотрудница ушла в другую комнату.

Отмечается, что сразу несколько человек написали заявление в полицию, начата проверка. В пресс-службе "Почты России" сообщили, что также начали служебную проверку, девушке грозит увольнение.