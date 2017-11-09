После обрушения части многоквартирного жилого дома в Ижевске Следственный комитет России открыл уголовное дело, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ближайшее время представители следствия начнут осмотр места происшествия.

Вечером 9 ноября в Ижевске в жилом многоквартирном доме по улице Удмуртской обрушилась часть этажей с первого по девятый.

По последним данным, три человека погибли и четверо находятся в больнице, среди них двое школьников. Под завалами могут оставаться люди. В рухнувшем подъезде живут 99 человек.

По предварительным данным спасателей, причиной обрушения мог быть взрыв бытового газа. Отмечается, что по газу последняя проверка была в июне 2016 года, следующая должна была быть уже в 2020 году.

Из дома эвакуировали около 500 человек. Эвакуированных жильцов дома расселяют по школам района. Большинство разъезжается по родственникам.