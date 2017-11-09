Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Челябинского компрессорного завода заявил, что государство продолжит разработку мер поддержки семей с детьми, передает ТАСС.

Глава государства пообещал в ближайшее время детально рассказать о дополнительных шагах, которые направлены на улучшение демографической ситуации в стране.

В настоящий момент, по словам Путина, специалисты профильных ведомств на всех уровнях проводят сбор информации по вопросам поддержки материнства и детства для того, чтобы в перспективе выделить их в отдельный раздел формируемой программы.

"У нас, к сожалению, начиная с военных лет, шло сокращение рождаемости, в 1943-44 годах — на миллион с лишним человек, в 1990-х годах примерно такое же падение рождаемости, такой удар был по демографии", — привел статистику Путин. По его словам, подобный спад повторяется с периодичностью каждые 25 лет.

"Сейчас мы входим в период, когда военный спад и спад 1990-х годов соединились, поэтому государство обязано думать на тему о том, как поддержать демографический процесс", — подчеркнул президент.

По его оценке, в предыдущие годы "неожиданно для всех очень хорошие темпы рождаемости набрали", и эта тенденция требует дополнительных мер по улучшению демографической ситуации.