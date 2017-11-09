Жителя Воронежа приговорили к шестнадцати годам тюремного заключения за жестокое убийство ребенка, сообщают "Дни.ру".

Как выяснили следователи, мужчина жил со своей 22-летней возлюбленной и ее маленькой дочерью. Отмечается, что отчим давно испытывал неприязнь к падчерице — его раздражала ее несамостоятельность.

Каждый раз, когда просьбы падчерицы вызывали у него агрессию, он избивал ее. Так, 10 июня 2016 года в результате очередного конфликта отчим избил девочку, нанося удары ремнем и руками. Мужчину вывели из себя слезы и брыкания девочки, отказывающейся садиться на горшок.

Согласно судмедэкспертизе, ребенок скончался на месте. Мужчину признали виновным и приговорили к 16 годам тюрьмы.