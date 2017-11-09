Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству не поддержал инициативу депутатов фракции КПРФ о введении государственного регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости, пишет "Парламентская газета".

Принятие законопроекта повысит нагрузку на малый и средний бизнес, говорится в отзыве профильного комитета.

В качестве альтернативы законопроекту Минпромторг предлагает законопроект об адресной поддержке малообеспеченных граждан. В ближайшее время он будет внесен в Госдуму, сообщили в министерстве.

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В ведомстве уверены, что установление постоянного ограничения цен может привести к росту стоимости других товаров и дефициту.

Инициатива наделяет Правительство правом устанавливать предельный уровень наценки на продукты первой необходимости: для производителей — 45% от себестоимости, для переработчиков — 15%, для организаций оптовой торговли — 10%, для розницы и организаций общепита — 10%.

"Законопроект восстанавливает мотивацию сельского труженика. Труд крестьянина — главного участника производства хлеба — в конечном итоге оценивается в 6-8% от себестоимости, в то время как во всех развитых странах эта величина составляет не менее 50%", — подчеркнул один из авторов документа Николай Иванов.