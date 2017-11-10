Красноярские следователи инсценировали убийство и сожжение бизнесмена, чтобы спасти ему жизнь, сообщает Znak.com со ссылкой на региональный Следственный комитет.

В начале ноября следователи СКР и сотрудники МВД разместили в СМИ информацию о том, что с парковки неизвестными был похищен 42-летний предприниматель, а на следующий день был обнаружен автомобиль потерпевшего, а рядом — обгоревшие останки.

Отмечается, что вся эта информация оказалась инсценировкой, чтобы схватить заказчика преступления — 64-летнего местного жителя.

Выяснилось, что мотивы преступления проистекают из трагедии 18-летней давности. В 1999 году в Красноярске было совершено нападение на молодую семью, в результате которого был убит глава семейства. По подозрению в этом преступлении был задержан друг детства погибшего. Его признали виновным в организации разбойного нападения и приговорили к 21 году лишения свободы, но выпустили по УДО в апреле 2017 года.

"Безутешный отец предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в один миллион рублей подыскать лиц, которые совершат убийство мужчины, который лишил жизни его сына. Получив от знакомого согласие, он передал ему часть денег в сумме 200 тыс. рублей. Затем посредник приискал исполнителей, но через некоторое время они отказались от своих намерений на совершение преступления и обратились в полицию", — сообщили в ведомстве.

Сейчас мужчина, которому не дали отомстить за сына, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.