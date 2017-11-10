Скульптура президента России Владимира Путина появилась на территории горнолыжного комплекса "Аджигардак" в городе Аша Челябинской области, сообщается на сайте спортивного объекта.

"На ГЛК Аджигардак в знак благодарности за вклад в популяризацию горнолыжных видов спорта и здорового образа жизни была установлена скульптура В.В. Путина. Официальное открытие — 25 ноября", — говорится в сообщении.

Статую установили несколько дней назад. Поясняется, что президент, держащий в руке лыжу, символизирует проделанную за последние годы работу, благодаря которой люди начали массово вставать на лыжи.