В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщает RT.

В торжественной церемонии приняли участие Лионель Месси, Зинедин Зидан, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Хаби Алонсо.

Новый мяч получил название "Телстар 18".

An icon reinvented.

Introducing: #Telstar18 ⚽️

The Official Match Ball for the 2018 @FIFAWorldCup.#HereToCreate pic.twitter.com/diMbkocfZS