Правительство приняло решение сохранить в 2018 году тарифы на проезд в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования на уровне текущего года, пишет "Российская газета".

"По итогам сегодняшнего совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года — тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года", — сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Александр Редько.

Такое решение в ФАС посчитали компромиссным, поскольку в условиях отсутствия роста доходов населения не видят оснований для повышения тарифов.

Стоит отметить, что ФАС предлагала в 2018 году даже снизить тарифы на 10%, но против выступили министерство финансов и министерство экономического развития. ОАО "РЖД" хотело повысить тариф на 3,9%. В итоге, из-за отсутствия решения железные дороги с 3 ноября приостановили продажи билетов в плацкарты и общие вагоны на поезда отправлением с 1 января 2018 года. В ФАС рассчитывают, что в ближайшие дни продажи этих билетов возобновятся.