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Вылов лосося на Дальнем Востоке в ближайшие несколько лет нужно удержать на уровне 200 — 250 тысяч тонн, для этого придется внести изменения в правила рыболовства. Соответствующее заявление сделал замглавы Росрыболовства Петр Савчук на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно-Сахалинске, пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что лососевая путина 2017 года стала провальной сразу для нескольких дальневосточных регионов. Так, в Сахалинской области выловили лишь 29 тысяч тонн лосося вместо привычных 250 тысяч тонн. Всего по Дальнему Востоку добыто 204 тысячи тонн красной рыбы. Ученые связывают резкое сокращение поголовья лосося с глобальными климатическими изменениями, коснувшимися Японии, Южной Кореи и Канады.

По словам Савчука, депрессивный период по лососю коснется и России. "Поэтому сейчас, чтобы не упасть до 35 тысяч тонн, как было в 1972 году, именно столько красной рыбы выловили тогда все регионы Дальнего Востока, нужны жесткие меры регулирования. Нам нужно удержаться на 200 — 250 тысячах тонн хотя бы", — цитирует его слова агентство.

По словам замглавы Росрыболовства, для этого вскоре ведомство изменит правила рыболовства. "Чтобы были четкие правила игры и пореже менялись", — отметил Савчук, подчеркнув, что на принятие документа понадобится порядка шести — восьми месяцев.

Общий улов рыбы на Дальнем Востоке, согласно последним данным, составил 350 тысяч тонн, что является хорошим показателем, добавил он. Добиться данных объемов удалось за счет новых видов – скумбрии и сардины-иваси. "Мы идем опережающими темпами за счет сардины иваси, скумбрии. Это очень большая перспектива ближайших 10-15 лет. Также у нас хорошие запасы минтая. Большинство видов у нас находятся на стабильном уровне", — рассказал Савчук.

По мнению замдиректора ТИНРО-центра Игоря Мельникова, пик промысла лосося в мире уже пройден, началось снижение запасов. Он считает, что прежде всего это коснулось Кореи и Японии. Мельников предполагает, что медленное снижение численности рыбы продлится еще много лет, а российский улов будет колебаться на уровне 200 тысяч тонн.