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Пробки в шесть баллов ждут жителей Барнаула утром в пятницу, 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Строителей перед пересечением с проспектом Красноармейским, где скорость движения авто не превышает 5 километров в час, а также на улице Кутузова.

Кроме этого, заторы образовались на отдельных участках улиц Малахова, Попова, Воровского, на улице Советской Армии, отрезках проспектов Ленина и Красноармейского, а также Павловского тракта.

Согласно отметкам на карте, в городе произошло два ДТП: автомобили столкнулись на пересечении улицы Георгиева и Павловского тракта, а также на улице Власихинской неподалеку от перекрестка с улицей Лазурной. В результате аварий на данных участках образовались заторы.