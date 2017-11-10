Фото: vk.com

Согласно последним данным, пять человек, включая ребенка, погибли в результате обрушения части жилого дома в Ижевске. Два человека остаются в больнице, местонахождение еще двоих неизвестно. Об этом пишет РИА "Новости".

Напомним, что, по предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о небезопасном проведении работ. Агентство со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет, что Владимир Путин проинформирован об инциденте в Ижевске, который произошел днем в четверг, 9 ноября. В городе введен режим ЧС.

В результате обрушения девятиэтажного дома, построенного 27 лет назад, полностью были разрушены восемь квартир. Всего в доме зарегистрировано около 550 человек.

По словам представителя регионального главка МЧС РФ, в подъезде 31 квартира. В обрушившихся квартирах проживало и прописано 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.

По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, поисково-спасательные работы на месте обрушения будут вестись круглосуточно. Дом обследуют мобильным комплексом "Струна" для того, чтобы выявить характеристики его прочности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что решение о судьбе дома примут после обследования.

Согласно последним данным, жертвами обрушения стали пять человек, включая одного ребенка. Четверых извлекли из-под завалов, позже пострадавшая женщина скончалась в больнице. Опознание погибших начнется после завершения поисково-спасательной операции.

Находящиеся в больнице двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, уточнил Бречалов.

Читайте также: Появилось видео обрушения дома в Ижевске

Агентство пишет, что почти все жильцы дома уже расселены из пунктов временного размещения. Часть направлена в гостиницы, санатории, базы отдыха, некоторые разместились у родственников. Местонахождение двух человек неизвестно.

По словам Бречалова, траур в регионе будет объявлен лишь после завершения поисково-спасательной операции.