Фото: cbsnews.com
Официальный представитель Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила, что слова журналистки о поддержке американских санкций против РФ относятся лишь к олигархату. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам Чудиновой, перевод слов телеведущей был правильным, однако логика оказалась нарушенной.
"Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, <…> но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?" — процитировала представитель Собчак ее полное заявление.
Также Чудинова подчеркнула, что высказывание журналистки не является антироссийским. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", — цитирует агентство собеседницу.
Напомним, ранее Собчак в интервью каналу CNN заявила, что поддерживает введенные Вашингтоном в отношении Москвы санкции. Она считает, что РФ нарушила нормы международного права, так как Крым является якобы украинской территорией.
Над этим заявлением позднее поиронизировал телеведущий Владимир Соловьев.
Комментарии
Иронизатор оболванивает население страны здесь, но жить предпочитает в загнившей Европе, стране НАТО.
Как эта дочка губернатора училась в МГИМО,что после его окончания подалась в телеведущие?Введение запретов и ограничений на владение и пользование некоторых лиц преследуют цели безопасность сша и стран европы и соответствует международному праву?
не надо разъяснять ее слова.
все и так взрослые, все всё сами поняли.
лошадь не умеет оттормаживаться.
ее светники вынуждены подчищать за ней.
она когда пасть открывает, перестает себя контролировать.
Это сословие вместе воровской элитой живут в другом мире ,мы для них рабочее быдло.
Оччень жаль олигархическую шпану, уворованные деньги теперича пристроить за бугром будет сложнее!
она когда пасть открывает, перестает себя контролировать.
Потому что сквозняк получается и содержимое прямой кишки моментально попадает в черепную коробку.
В опубликованных сайтах на которых пригожинская шпана отмечается амика как бы нет, но похоже, что они уже здесь...