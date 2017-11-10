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Официальный представитель Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила, что слова журналистки о поддержке американских санкций против РФ относятся лишь к олигархату. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Чудиновой, перевод слов телеведущей был правильным, однако логика оказалась нарушенной.

"Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, <…> но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?" — процитировала представитель Собчак ее полное заявление.

Также Чудинова подчеркнула, что высказывание журналистки не является антироссийским. "Наоборот, она топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: "Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди", — цитирует агентство собеседницу.

Напомним, ранее Собчак в интервью каналу CNN заявила, что поддерживает введенные Вашингтоном в отношении Москвы санкции. Она считает, что РФ нарушила нормы международного права, так как Крым является якобы украинской территорией.

Над этим заявлением позднее поиронизировал телеведущий Владимир Соловьев.