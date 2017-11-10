Фото: vk.com/barneos22
Пассажирский автобус насмерть сбил мужчину-пешехода утром в пятницу, 10 ноября, на улице Малахова в Барнауле.
Трагедия произошла в районе остановки "Аптека". В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП и смерти мужчины.
Подробности случившегося в Госавтоинспекции обещали предоставить позже.
Комментарии
Пешики думают раз водителей штрафуют за не пропуск , то они бессмерные
Пешеходы очень не внимательны, а автобусы устраивают гонки.
Пешеходы очень не внимательны, а автобусы устраивают гонки.
да начнётся срачь
очень много офигефших водятлов даже не собирающихся пропускать пешеходов если таковые на их пути будут иметься
- гость -
Пешики думают раз водителей штрафуют за не пропуск , то они бессмерные
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Не надо садиться за руль, если ты умственно отсталый, тормозной или слабовидящий.
Никого здесь не оправдываю. Но автобусы и трамваи всё же стоит пропускать. На мой взгляд это дурдом, когда полный автобус резко тормозит и ждет, а один человек неспеша переходит дорогу.