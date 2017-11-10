Фото: katun24.ru

Торжественная церемония награждения участников второго этапа конкурса "ТЭФИ-Регион" прошла в Архангельске. "Катунь 24" стала финалистом в номинации "Телевизионный дизайн" и теперь примет участие в борьбе за статуэтку бронзового Орфея Эрнста Неизвестного, сообщается на сайте телеканала.

Уточняется, что всего в конкурсе было 12 номинаций, в которых участвовала 341 работа. Диплом финалиста конкурса главному продюсеру "Катуни 24" Максиму Милосердову вручила Гендиректор Фонда "Академия Российского телевидения" Этери Левиева. Мероприятие проходило в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Канал сообщает, что финал "ТЭФИ-Регион" пройдет с 1 по 4 декабря в Тюмени.

Отмечается, что призы победителям данного конкурса аналогичны призам национального конкурса "ТЭФИ". Телевизионная премия присуждается за высшие достижения в области телеискусств. Она была учреждена фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года. "ТЭФИ" — это аналог премии "Эмми" в США.