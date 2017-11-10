Фото: vk.com/barneos22

Опрокидывание автомобиля Toyota Mark II произошло в ночь на 10 ноября в Барнауле на Павловском тракте.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Ночью произошло ДТП. Павловский тракт, ближе к пос. Спутник", — отметил автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что авария случилась по адресу Павловский тракт, 333 в 01:20. "Водитель, девушка 1992 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Mark II, допустила опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП никто не пострадал", — отметила представитель Госавтоинспекции.