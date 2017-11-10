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ГИБДД столицы Алтайского края обратилась к барнаульским водителям, посоветовав им быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах в связи с непогодой.

В сообщении уточняется, что в пятницу, 10 ноября, по краю действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и гололед на дорогах, что может привести к увеличению количества ДТП.

В ГИБДД рекомендуют соблюдать ПДД, избегать беспорядочных маневров и резкого торможения. Особое внимание нужно уделить проезду перекрестков, пешеходных переходов, автобусных остановок и дворовых территорий.

Кроме этого, соблюдать осторожность просят и пешеходов. Им необходимо быть предельно внимательными при переходе проезжей части.