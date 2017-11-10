Фото: vk.com/barneos22
Подробности смертельного наезда пассажирского автобуса на пешехода в Барнауле сообщили в полиции.
По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 06:25 по адресу улица Малахова, 56а.
"По прибытии сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель – мужчина 1975 года рождения, управляя автобусом "Даймлер Бенц", допустил наезд на пешехода – мужчину 1965 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии до прибытия медиков. По факту трагедии проводится проверка.
Комментарии
Подробности от Амика- многократный повтор предыдущих статей по теме(((
Пешеход был прав...Но это ему уже все равно...Соболезнования близким.
А какие еще вам подробности нужны? Биографии водителя и потерпевшего?
10-51Не тупи! Если не в состоянии понять о чем написано,лучше покури! Я имел ввиду то,что незачем дублировть одно и то же (((
10.11.2017 10:51
Гость
А какие еще вам подробности нужны? Биографии водителя и потерпевшего?***************
Показания водителя и свидетелей
Это водители уже проверку проходят ?
И главное никто никаких выводов не сделает и мер не примет, что очень печально. А выводы просты, пешеходам как и водителям нужно быть предельно внимательными, а властям сделать освещение всех пешеходных переходов, т.к. реально не видно переходящих людей
Было бы очень полезно водителям на один день стать пешеходами, а пешеходам - водителями. И было бы всем счастье!
И вновь хочется сказать, что в более-менее развитом обществе принято хотя бы накрыть тело. Почему у прибывших на место еще затемно сотрудников ГИБДД нет для этого ничего? Человек до рассвета пролежал на потеху всем проезжающим мимо зевакам.... Неправильно это....