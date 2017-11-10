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Подробности смертельного наезда пассажирского автобуса на пешехода в Барнауле сообщили в полиции.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 06:25 по адресу улица Малахова, 56а.

"По прибытии сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель – мужчина 1975 года рождения, управляя автобусом "Даймлер Бенц", допустил наезд на пешехода – мужчину 1965 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии до прибытия медиков. По факту трагедии проводится проверка.



