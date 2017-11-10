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МВД сообщило подробности смертельного наезда автобуса на мужчину в Барнауле

, ИА "Амител"
В результате ДТП погиб мужчина 1965 года рождения

Фото: vk.com/barneos22

Подробности смертельного наезда пассажирского автобуса на пешехода в Барнауле сообщили в полиции.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 06:25 по адресу улица Малахова, 56а.

"По прибытии сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель – мужчина 1975 года рождения, управляя автобусом "Даймлер Бенц", допустил наезд на пешехода – мужчину 1965 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии до прибытия медиков. По факту трагедии проводится проверка.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.11.2017 10:47
- гость -

Подробности от Амика- многократный повтор предыдущих статей по теме(((

0  0
10.11.2017 10:50
Человек

Пешеход был прав...Но это ему уже все равно...Соболезнования близким.

0  0
10.11.2017 10:51
Гость

А какие еще вам подробности нужны? Биографии водителя и потерпевшего?

0  0
10.11.2017 10:54
- гость -

10-51Не тупи! Если не в состоянии понять о чем написано,лучше покури! Я имел ввиду то,что незачем дублировть одно и то же (((

0  0
10.11.2017 10:56
Санёк

10.11.2017 10:51
Гость
А какие еще вам подробности нужны? Биографии водителя и потерпевшего?***************
Показания водителя и свидетелей

0  0
10.11.2017 11:00
iOne

Это водители уже проверку проходят ?

0  0
10.11.2017 11:10
Санёк

И главное никто никаких выводов не сделает и мер не примет, что очень печально. А выводы просты, пешеходам как и водителям нужно быть предельно внимательными, а властям сделать освещение всех пешеходных переходов, т.к. реально не видно переходящих людей

0  0
10.11.2017 11:20
- гость -

Было бы очень полезно водителям на один день стать пешеходами, а пешеходам - водителями. И было бы всем счастье!

0  0
10.11.2017 11:21
Иван Тычёблин

И вновь хочется сказать, что в более-менее развитом обществе принято хотя бы накрыть тело. Почему у прибывших на место еще затемно сотрудников ГИБДД нет для этого ничего? Человек до рассвета пролежал на потеху всем проезжающим мимо зевакам.... Неправильно это....

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