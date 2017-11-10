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Суд в Новосибирске приговорил к четырем годам колонии общего режима 21-летнего парикмахера Евгения Ряполова. Молодого человека обвиняли в хранении взрывчатки и взрывных устройств под ванной в своем доме, пишет портал "НГС.Новости".

Издание уточняет, что о приговоре сообщили отец новосибирца Дмитрий Ряполов и адвокат осужденного Марина Путилова.

"Сейчас мы пока в шоке ещё находимся от нашего такого судейства, скажем так", — подчеркнул отец молодого человека, который считает сына невиновным.

Отмечается, что суд по делу Ряполова начался в апреле. Молодого человека обвиняли в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, взрывчатки, а также покушении на преступление, незаконном изготовлении взрывных устройств. По словам адвоката, по данным статьям и был вынесен приговор.

"Я скажу общей фразой: у нас имеет место обвинительный уклон", — добавила Путилова, подчеркнув, что на найденном у новосибирца пакете с селитрой, гексогеном и взрывателями отпечатков пальцев или следов ДНК молодого человека не нашли. Правозащитница заявила, что хочет подать апелляцию.