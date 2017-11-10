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Участковый полицейский в Бийске привлек к уголовной ответственности пожилую местную жительницу, которая самоуправно завладела имуществом своих квартирантов. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что между 65-летней пенсионеркой, сдававшей квартиру, и ее квартиросъемщиками возник конфликт из-за того, что при заключении сделки они не составили договор об условиях проживания и обязанностях сторон. Когда квартиранты решили съехать, пожилая женщина предъявила им материальные претензии, хотя раньше они не были оговорены.

Жильцы сочли претензии необоснованными и отказались их выполнять. После этого пенсионерка поменяла замки на входной двери и не позволила бывшим квартирантам вывезти свои вещи.

Полицейскому, чтобы разобраться в конфликте, пришлось опросить обе стороны, побеседовать с соседями и собрать свидетельскую базу. На основе этого он возбудил уголовное дело по факту самоуправства. Теперь пенсионерке грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или арест на срок до полугода.

Сейчас пожилая хозяйка квартиры находится под подпиской о невыезде.