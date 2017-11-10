Фото: barnaul.org
Жителям Барнаула обещают совершенно по-новому преобразить Центральный парк, где в настоящее время завершают строительство ограждения.
"По словам главы администрации города Сергея Дугина, за обновленным ограждением уже в следующем году появится совершенно новый объект современного содержания и наполнения", — сообщает пресс-центр мэрии.
Работы по строительству новой ограды Центрального парка завершат уже в ноябре. Ограждение было выполнено мастерами Каменского завода. В городской администрации добавляют, что модернизация периметра парка — лишь первый шаг.
Архитектурные замыслы и реальное воплощение планов инвесторов продолжат весной 2018 года. С наступлением тепла начнется основное благоустройство прилегающей территории.
В частности, предусмотрено капитальное обустройство тротуаров по периметру парка. Также в ходе весенних работ будут внесены изменения в конструктив подпорной стенки вдоль тротуара по улице Ползунова. Глава администрации поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города проработать эскизное решение опорного элемента.
Напомним, на прошлой неделе Сергей Дугин побывал в Центральном парке и заявил, что он должен соответствовать современным требованиям.
"Обновленный парк должен соответствовать требованиям сегодняшнего дня, оправдать ожидания горожан. Дизайнеры эскизы пусть рисуют, можно в нескольких вариантах. Мы архитекторов пригласим, общественность. Как они предложат, так и будем делать", — подчеркивал сити-менеджер.
Комментарии
эмммм , чтооо . Дорожки там капиталили толи год , толи 2 назад . Что еще нового ? Частникам отдадут к спичке бонусом или что ?
А старую ограду на металлолом сдали или себе на дачу?