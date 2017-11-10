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Жителям Барнаула обещают совершенно по-новому преобразить Центральный парк, где в настоящее время завершают строительство ограждения.

"По словам главы администрации города Сергея Дугина, за обновленным ограждением уже в следующем году появится совершенно новый объект современного содержания и наполнения", — сообщает пресс-центр мэрии.

Работы по строительству новой ограды Центрального парка завершат уже в ноябре. Ограждение было выполнено мастерами Каменского завода. В городской администрации добавляют, что модернизация периметра парка — лишь первый шаг.

Архитектурные замыслы и реальное воплощение планов инвесторов продолжат весной 2018 года. С наступлением тепла начнется основное благоустройство прилегающей территории.

В частности, предусмотрено капитальное обустройство тротуаров по периметру парка. Также в ходе весенних работ будут внесены изменения в конструктив подпорной стенки вдоль тротуара по улице Ползунова. Глава администрации поручил комитету по строительству, архитектуре и развитию города проработать эскизное решение опорного элемента.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Дугин побывал в Центральном парке и заявил, что он должен соответствовать современным требованиям.

"Обновленный парк должен соответствовать требованиям сегодняшнего дня, оправдать ожидания горожан. Дизайнеры эскизы пусть рисуют, можно в нескольких вариантах. Мы архитекторов пригласим, общественность. Как они предложат, так и будем делать", — подчеркивал сити-менеджер.