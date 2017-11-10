10 ноября в России отмечается профессиональный праздник, посвященный сотрудникам органов внутренних дел. До 2011 года он носил название День милиции. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией.
В 1917 году, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР "для охраны революционного общественного порядка" была создана рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел. Долгие годы праздник носил название День милиции.
После вступления в силу нового закона "О полиции" 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года праздник стал называться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В этот день традиционно проходят торжественные мероприятия, когда не только чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравляют ветеранов — бывших сотрудников ОВД и чтят память погибших при исполнении служебного долга. В Барнауле торжественное мероприятие пройдет 10 ноября в концертном зале "Сибирь".
Между тем накануне прошла презентация книги, посвященной 80-летию со Дня создания органов внутренних дел на Алтае. Издание называется "80 лет на страже правопорядка", его объем — почти 400 страниц. В книгу вошло 10 разделов: "История", "Руководители ГУ МВД России по Алтайскому краю", "Подразделения полиции", "Главное следственное управление", "Подразделения внутренней службы", "Территориальные подразделения", "Подразделения, выведенные из состава Министерства внутренних дел", "Общественные организации", "Слово о мужестве", "Взгляд в будущее". Такая структура отражает все основные этапы развития и деятельности Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
В книгу вошли воспоминания, исторические документы, уникальные архивные фотографии. Все началось в 1937 году, когда вышел приказ НКВД СССР, датированный 1 октября. В соответствии с ним было образовано Управление НКВД по Алтайскому краю, в подчинение которого вошли 55 городских и районных отделений НКВД, а также управление Ойротской автономной области (ныне Республика Алтай). Краевое НКВД состояло тогда из двух крупных подразделений: госбезопасности и Рабоче-крестьянской милиции.
К слову, накануне профессионального праздника МВД РФ организовало и провело флешмоб "Полицейский привет". Сотрудники территориальных органов внутренних дел передали друг другу эстафету поздравлений. В числе участников акции – участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб. Каждое видеообращение – это короткий рассказ о своем родном крае, специфике службы и пожелания полицейским из других регионов.
Комментарии
Это как понимать, что они продолжатели дел НКВД ...
В 1917 году, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР "для охраны революционного общественного порядка" была создана рабочая милиция.
а как-же это
6 марта 1917 г. Временное правительство издало постановление о ликвидации корпуса жандармов, а 10 марта еще одно постановление - об упразднении Департамента полиции. Была провозглашена замена полиции «народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления»
а таки да, в буржуазном капиталистическом государстве праздновать день рабочей млиции это какой-то сюр
По серьезному борзый, ксива, табельное, звезды
Не знаю где, но в моей стране это серьезный козырь,
Возможность решать любые вопросы
С ПРАЗДНИКОМ !!!
Хочется поздравить от чистого сердца настоящих работников правоохранительной системы. Счастья в личной жизни, успехов в работе, а также всегда иметь чистые помыслы и здравый рассудок. Удачи служивые!
День нынешней полиции и должен отмечаться 1 марта с момента вступления в действие Федерального закона № 3-ФЗ. И нечего нынешним полицейским примазываться к былым заслугам славных сотрудников милиции.
10.11.2017 11:43
- гость -
Это как понимать, что они продолжатели дел НКВД ...
Да так и понимай, тогда НКВД сейчас МВД, а что тебя так смутило? НКВД не только Солженициных в стойло ставило, но еще и с общеуголовной преступностью боролось, поэтому и продолжатели...
10.11.2017 11:58
- гость -
День нынешней полиции и должен отмечаться 1 марта с момента вступления в действие Федерального закона № 3-ФЗ. И нечего нынешним полицейским примазываться к былым заслугам славных сотрудников милиции.
Что ты несешь? Ровно 24 года и 10 месяцев я был сотрудником милициии 2 месяца сотрудником полиции, т.е. по твоему я к своим заслугам примазываюсь?
Нарастание в Петрограде хаоса начинается уже с февраля 1917 года. В ходе революции из тюрем выпускается 10 тыс. чел., причём вместе с политическими заключёнными выпущен и ряд уголовников. Многие революционные солдаты Петроградского гарнизона и кронштадтские матросы выходят из под контроля, и начинают грабежи населения. В ходе революции непопулярная полиция распускается, однако заменившая её «народная милиция» оказывается неспособной эффективно выполнять полицейские функции. Согласно закону о народной милиции, в неё могли набираться даже лица, имевшие судимости и поражённые в правах, в результате чего начальниками милиции на местах иногда становились уголовные преступники, только что бежавшие с каторги. По воспоминаниям исполняющего должность начальника контрразведки Петроградского военного округа капитана Никитина Б. В., «[агенты контрразведки] часто возвращаются с пустыми руками и в недоумении докладывают, что в участках милиции сразу же наталкиваются на бежавших арестантов, исполняющих там должностные обязанности. Нередко старшие чины контрразведки в милиционерах, стоящих на улицах, тоже узнают своих старых клиентов»[28]. Генерал Деникин А. И. называет народную милицию Временного правительства «даже не суррогатом полиции, а её карикатурой»
«Народная» милиция не заменила полностью царскую полицию и жандармерию с ее сложным, широко разветвленным механизмом, так и не достигла профессионального уровня имперской полиции и жандармерии.
Постановление НКВД от 28 октября 1917 года, учреждающее советскую милицию, не предусматривало ее конкретных организационных форм, ибо трудящиеся на местах должны были создавать милицейские формирования по своему усмотрению. Органы охраны общественного порядка возникали без общего плана, по усмотрению местных Советов. Создаваемые подразделения не имели единых названия, правовой базы, принципов организации. Значительного роста преступности в годы становления Советской России, обусловленность этого роста просчетами в организации системы охраны общественного порядка. Процесс отказа большевиков от реализации большей части первоначальных идей об осуществлении борьбы с преступностью происходил трудно.