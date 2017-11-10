10 ноября в России отмечается профессиональный праздник, посвященный сотрудникам органов внутренних дел. До 2011 года он носил название День милиции. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией.

В 1917 году, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР "для охраны революционного общественного порядка" была создана рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел. Долгие годы праздник носил название День милиции.

После вступления в силу нового закона "О полиции" 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года праздник стал называться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В этот день традиционно проходят торжественные мероприятия, когда не только чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравляют ветеранов — бывших сотрудников ОВД и чтят память погибших при исполнении служебного долга. В Барнауле торжественное мероприятие пройдет 10 ноября в концертном зале "Сибирь".

Между тем накануне прошла презентация книги, посвященной 80-летию со Дня создания органов внутренних дел на Алтае. Издание называется "80 лет на страже правопорядка", его объем — почти 400 страниц. В книгу вошло 10 разделов: "История", "Руководители ГУ МВД России по Алтайскому краю", "Подразделения полиции", "Главное следственное управление", "Подразделения внутренней службы", "Территориальные подразделения", "Подразделения, выведенные из состава Министерства внутренних дел", "Общественные организации", "Слово о мужестве", "Взгляд в будущее". Такая структура отражает все основные этапы развития и деятельности Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В книгу вошли воспоминания, исторические документы, уникальные архивные фотографии. Все началось в 1937 году, когда вышел приказ НКВД СССР, датированный 1 октября. В соответствии с ним было образовано Управление НКВД по Алтайскому краю, в подчинение которого вошли 55 городских и районных отделений НКВД, а также управление Ойротской автономной области (ныне Республика Алтай). Краевое НКВД состояло тогда из двух крупных подразделений: госбезопасности и Рабоче-крестьянской милиции.

К слову, накануне профессионального праздника МВД РФ организовало и провело флешмоб "Полицейский привет". Сотрудники территориальных органов внутренних дел передали друг другу эстафету поздравлений. В числе участников акции – участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб. Каждое видеообращение – это короткий рассказ о своем родном крае, специфике службы и пожелания полицейским из других регионов.