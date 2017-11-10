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Минобрнауки РФ рекомендовало университетам в крупных городах страны выселить студентов из общежитий перед началом чемпионата мира по футболу. Места обучающихся займут полицейские и сотрудники Росгвардии, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, рекомендацию выселить иногородних студентов из общежитий получили руководители крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске. Поскольку турнир начнется в середине июня, это вынудит учебные заведения изменить учебные программы и расписание летних сессий, подчеркивает издание.

В связи с этим российский студенческий союз направил письмо премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, указав на нарушение прав граждан и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.

Издание сообщает, что в Нижнем Новгороде силовиков будут заселять в общежития Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА), Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), а также Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). В НижГМА уже сообщили, что для того, чтобы выполнить распоряжение, учебные программы студентов уплотнили за счет учебных суббот, а сессия должна будет завершиться в конце мая.

В Самарском государственном университете путей сообщения рассказали, что планируют завершить занятия для студентов очной формы к 1 мая, а сессии перенести на август. По словам проректора по учебной работе вуза Максима Гаранина, в результате этого у студентов отпадет необходимость находиться в Самаре, "а значит, и потребность в общежитии".

В Минобрнауки газете подтвердили, что по поручению правительства направили рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения чемпионата мира. Также там отметили, что некоторые образовательные организации заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников "за счет средств территориальных органов МВД".