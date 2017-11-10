Фото: abiturient.ru
Минобрнауки РФ рекомендовало университетам в крупных городах страны выселить студентов из общежитий перед началом чемпионата мира по футболу. Места обучающихся займут полицейские и сотрудники Росгвардии, пишет "Коммерсант".
По данным газеты, рекомендацию выселить иногородних студентов из общежитий получили руководители крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске. Поскольку турнир начнется в середине июня, это вынудит учебные заведения изменить учебные программы и расписание летних сессий, подчеркивает издание.
В связи с этим российский студенческий союз направил письмо премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, указав на нарушение прав граждан и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.
Издание сообщает, что в Нижнем Новгороде силовиков будут заселять в общежития Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА), Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), а также Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). В НижГМА уже сообщили, что для того, чтобы выполнить распоряжение, учебные программы студентов уплотнили за счет учебных суббот, а сессия должна будет завершиться в конце мая.
В Самарском государственном университете путей сообщения рассказали, что планируют завершить занятия для студентов очной формы к 1 мая, а сессии перенести на август. По словам проректора по учебной работе вуза Максима Гаранина, в результате этого у студентов отпадет необходимость находиться в Самаре, "а значит, и потребность в общежитии".
В Минобрнауки газете подтвердили, что по поручению правительства направили рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения чемпионата мира. Также там отметили, что некоторые образовательные организации заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников "за счет средств территориальных органов МВД".
Комментарии
Сейчас быстренько напишут опровержение) типа..Песков опроверг....А сделают так,как задумали)))
Вот это я понимаю, вот это оплот науки и образования ! Страна гений !
Ужос то какой. Бедных студентов выселят без средств к существованию, раздетых и голодных, и обязательно у каждого по котенку.
НКО снова оказались не у дел. Мда.
Из пальца насосали проблему, прям как кость в горле кому то этот чемпионат...понятно кому..Ну прям шило в одном месте. Все решаемо и это не проблема...
Действительно "Из пальца насосали проблему," Студентам иногородним во время каникул и летней практике что там делать?! ЧМ 2018 проводится с 14 июня по 15 июля!
10.11.2017 11:56
- гость -
Из пальца насосали проблему, прям как кость в горле кому то этот чемпионат...понятно кому..Ну прям шило в одном месте.
Ну мне он как кость и что? Нафига все эти шоу на миллиарды $, если в стране люди за коммуналку задолжали 1,5 ТРИЛЛИОНА рублей! страсть к подобным мероприятиям почему-то возникает когда люди плохо живут, а власть неприемлемо хорошо (муссолини любил подобные мероприятия, его друг из германии тоже. совпадение?).
дапошлибывысэтимчемпионатом
10.11.2017 12:13
- гость -
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Ну мне он как кость и что? Нафига все эти шоу на миллиарды $....
Т.е. если бы чемпионат не проводили, ты считаешь что тебе бы от этих миллиардов что то перепало? Интересный народ пошел..., ну я понимаю говорил бы это пенсионер..и это было бы справедливо. Но когда об этом заявляет 20 летний щенок, еще никак себя не проявивший в жизни......И ЕМУ УЖЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ...., должны долю от полезных ископаемых, от непроведения масштабных мероприятий и т.д. А ты ни кому не должен?
Может работать пойдешь? Или отключись от интернета и заплати коммуналку...
Это какие-то полумеры. Нужно выселить жильцов окружающих стадионы домов и поселить туда россгвардейцев!
10.11.2017 12:14
- гость -
дапошлибывысэтимчемпионатом
Таких как ты один на тысячу, а мне это интересно. Здорово что такой значимый футбольный форум проводится в России. Вы либералы очень переживаете ,что Россия похожа на КНДР...ну вот пожалуйста, на те вам и олимпиаду и чемпионат, и фестиваль молодежи....и даже Удо в Барнауле.....вы уж определитесь по жизни.
10.11.2017 12:32
- гость -
Это какие-то полумеры. Нужно выселить жильцов окружающих стадионы домов и поселить туда россгвардейцев!
Ты умеешь мыслить, тут люди объяснили, сто проблемы нет, а ты все то да потому.
Есть интереснее вести:
Мэр Калининграда рекомендовал местным жителям уехать из города на время ЧМ-2018
А студенты наверное рассчитывали тоже посмотреть матчи ЧМ. Что, нельзя росгвардию в палаточный городок поселить?
Херо.астенько объяснили...