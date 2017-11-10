Вслед за и.о. ректора АлтГТУ Андреем Марковым документы на пост главы "политеха" подал второй кандидат, сказано на сайте вуза.

В комиссию по выборам ректора поступили заявление и документы от Сергея Малюкова. Он является кандидатом юридических наук, доцентом. Работает г-н Малюков завкафедрой дополнительного профобразования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Весной 2017 года он уже участвовал в кампании по выборам ректора технического вуза. Однако тогда Ученый совет "политеха" не одобрил кандидатуру Сергея Малюкова. Причиной стало "неполное соответствие" предоставленных документов.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, прием документов от соискателей будет идти до 13 ноября. Конференция по выборам ректора, скорее всего, состоится незадолго до Нового года.

Отметим, что без постоянного ректора университет находится уже 1,5 года. В мае 2016-го экс-глава вуза Александр Ситников получил официальный приказ об увольнении. Заявление же о том, что Ситников покинет должность ректора, сделал тогдашний глава федерального Минобрнауки Дмитрий Ливанов на фоне несоблюдения сроков подачи вузом документов на аккредитацию. До настоящего момента выборы нового главы АлтГТУ не состоялись. Первая попытка закончилась неудачей: Минобр отверг все три предложенных кандидатуры в конце мая 2017 года.

В начале лета прошлого года исполняющим обязанности руководителя университета был назначен Андрей Максименко. В августе текущего года в качестве исполняющего обязанности главы университета начал работать Андрей Марков.

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Сергей Малюков родился 12 августа 1973 года. Окончил Сибирский государственный технологический университет (1998 год), специальность — "Экономика и управление на предприятиях химико-лесного комплекса", Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (2004 год) по специальности "Юриспруденция". Общий стаж работы – 18 лет, научно-педагогический стаж — 9 лет. Преподает дисциплины: гражданское право, трудовое право, предпринимательское право, международное право, правоведение.