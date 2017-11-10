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Первое в стране представительство Российской академии наук, которое будет открыто в Алтайском крае, позволит развивать взаимодействие вузов региона и Республики Казахстан, заявил губернатор Александр Карлин по итогам состоявшегося в Челябинске Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Напомним, на этой неделе Александр Карлин встретился с недавно избранным президентом РАН Александром Сергеевым. В итоге была достигнута договоренность об открытии в Алтайском крае первого представительства академии наук.

"Абсолютно убежден в том, что этот инструмент, эта очень важная для нас площадка, будет также использоваться для развития нашего взаимодействия с научными и образовательными организациями Республики Казахстан, в первую очередь соседних для нас регионов — Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Мы сегодня принимаем на территории Алтайского края в общей сложности более трех тысяч иностранных студентов. Примерно третья часть этого контингента — молодежь Республики Казахстан", — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

Также Александр Карлин видит перспективы развития межрегионального взаимодействия с приграничными областями Казахстана в сфере модернизации транспортной инфраструктуры.

"Алтайский край является регионом транзита для большинства территорий востока России, в том числе регионов Дальнего Востока, Сибири. Через Алтайский край идет огромное количество транспортных потоков в Республику Казахстан, а также в республики Центральной Азии, Афганистан, Пакистан. В нынешних условиях в рамках реализации международного проекта "Шелковый путь" роль и значение Алтайского края будет возрастать", — уверен губернатор.