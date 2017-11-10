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Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы частичного обрушения дома в Ижевске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Тело погибшего было обнаружено под завалами на уровне подвала, его извлекли. Таким образом, число погибших достигло шести человек", — цитирует агентство собеседника.

Оперативный штаб на месте происшествия подтвердил информацию о шести погибших. Также сообщается, что пострадали три подростка, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В экстренных службах добавили, что сейчас ведутся поиски двух жильцов дома, чье местонахождение не установлено.

Напомним, взрыв в девятиэтажном доме в Ижевске произошел накануне около 16:40 по местному времени. Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Сотрудники СКР возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.