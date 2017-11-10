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Альтернативу российской "Силе Сибири" нашли США и Китай

, ИА "Амител"
Стоимость проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа на Аляске оценивается в 43 миллиарда долларов

Фото: yaa2017.com

Пекин и Вашингтон подписали соглашение о реализации масштабного проекта, который предполагает строительство завода по производству сжиженного природного газа на Аляске — в перспективе это начинание может стать альтернативой газопроводу "Сила Сибири", сообщает "Парламентская газета".

Издание, ссылаясь на Bloomberg, отмечает, что стоимость проекта оценивается в 43 миллиарда долларов. Мощность предприятия, которое планируется построить на Аляске, должна составить 20 миллионов тонн сжиженного газа в год.

Также сообщается, что одобренный сторонами план предполагает прокладку трубопровода протяженностью 800 миль с севера Аляски. Далее сырье будет поступать на предприятие, а затем может быть транспортировано на танкерах в Китай.

Комментируя подписание соглашения, губернатор Аляски Билл Уокер назвал это прорывом.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время визита в Пекин Дональда Трампа назвал развитие отношений с США "единственно верным выбором для руководства обеих стран".

Напомним, что между тем Китай и Россия в настоящее время реализуют масштабный проект "Сила Сибири". Одноименный магистральный газопровод создается для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализацией проекта занимаются "Газпром" и китайская компания CNPC.

Начать поставки газа в Китай планируется в 2019 году. Стоимость строительства газопровода оценивалась в 800 миллиардов рублей, а пропускная способность — в 38 миллиардов кубометров газа в год.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.11.2017 12:18
- гость -

Рассыпались в прах путинские нефте-газовые понты

0  0
10.11.2017 12:40
- гость -

в оригинале статьи :

"Проект оценивается в 43 миллиарда долларов, он может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 миллиардов кубометров).
Соглашение подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин."(с)

«Сила Сибири» - 38 миллиардов кубометров газа в год.

0  0
10.11.2017 12:41
гость

Они уже разорвали нашу экономику в клочья. Теперь и рассыпали в прах наши нефтегазовые проекты. Рассыпали примерно также как и разорвали

0  0
10.11.2017 12:43
гость

Самая демократическая страна в мире лижет зад самой большой коммунистической стране в мире. Прав был Ленин, что так и будет

0  0
10.11.2017 12:44
- гость -

В ходе государственного визита в Китай президента США Дональда Трампа заключены экономические соглашения на общую сумму 253,4 миллиарда долларов.
Среди подписанных документов как договоры о заключении сделок, так и меморандумы о намерениях и рамочные соглашения в сфере энергетики, авиастроения и электроники. В частности, авиастроитель Boeing заключил контракт на 37 млрд долларов, производитель широкого спектра техники General Electric — на 3,5 млрд, компания по разработке беспроводных средств связи Qualcomm — на 12 миллиардов.



В Пекине на днях завершилась 22-я по счету встреча глав правительств РФ и Китая. Главный итог прошедших переговоров российской делегации с руководством КНР — Пекин по-прежнему не горит желанием инвестировать в Россию.

Задумывавшаяся как презентация «масштабного стратегического альянса между Россией и КНР, в котором обе стороны разговаривают друг с другом на равных» поездка обернулась очередным подписанием малозначащих деклараций с элементами шоу — онлайн-конференцией российского премьера с китайскими интернет-пользователями, на которой Дмитрий Медведев пообещал китайцам визовые льготы, признался в любви к утке по-пекински и посоветовал слушать «Катюшу».

Справедливости ради, нужно отметить, что один положительный момент в этом визите все же был — Китай наконец-то, спустя почти десять лет переговоров по данному вопросу, согласился на увеличение квот поставок из России пшеницы, муки, гречихи, льна и некоторых других продуктов питания. Но, к сожалению, это была единственная хорошая новость, поскольку в остальном принцип Китая в отношениях с Москвой — «в политике горячо, в экономике — холодно» — остался неизменным.

0  0
10.11.2017 12:54
- гость -


За первое полугодие 2017 года объем товарооборота России с Китаем возрос на 37 %, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Насчет сжиженного газа - он никогда не заменит трубопроводный, хотя бы по его цене.

0  0
10.11.2017 12:57
iOne

Пусть построят!
Потом референдум проведем.
Наши то в такие деньги не построят точно

0  0
10.11.2017 12:58
- гость -

Только позавидовать можно китайскому народу. Их лидер ведет себя как настоящий хозяйственник, болеет только за интересы страны. В последствии газ Китаю достанется бесплатно! Не то что наши чижики :\

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