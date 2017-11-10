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Пекин и Вашингтон подписали соглашение о реализации масштабного проекта, который предполагает строительство завода по производству сжиженного природного газа на Аляске — в перспективе это начинание может стать альтернативой газопроводу "Сила Сибири", сообщает "Парламентская газета".

Издание, ссылаясь на Bloomberg, отмечает, что стоимость проекта оценивается в 43 миллиарда долларов. Мощность предприятия, которое планируется построить на Аляске, должна составить 20 миллионов тонн сжиженного газа в год.

Также сообщается, что одобренный сторонами план предполагает прокладку трубопровода протяженностью 800 миль с севера Аляски. Далее сырье будет поступать на предприятие, а затем может быть транспортировано на танкерах в Китай.

Комментируя подписание соглашения, губернатор Аляски Билл Уокер назвал это прорывом.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время визита в Пекин Дональда Трампа назвал развитие отношений с США "единственно верным выбором для руководства обеих стран".

Напомним, что между тем Китай и Россия в настоящее время реализуют масштабный проект "Сила Сибири". Одноименный магистральный газопровод создается для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализацией проекта занимаются "Газпром" и китайская компания CNPC.

Начать поставки газа в Китай планируется в 2019 году. Стоимость строительства газопровода оценивалась в 800 миллиардов рублей, а пропускная способность — в 38 миллиардов кубометров газа в год.