Выборы главы Бийского района, назначенные на 9 ноября, не состоялись. Когда муниципалитет получит нового руководителя — неизвестно, пишет "Бийский рабочий".

В октябре в конкурсную комиссию поступило шесть заявлений от претендентов. Почти три недели было у комиссии для того, чтобы проверить данные о кандидатах. Однако к моменту выборов пришли не все ответы на официальные запросы. Как удалось выяснить, речь идет о допуске к государственной тайне.

В связи с такой ситуацией процедуру перенесли, а дату оставили открытой. Напомним, что в число претендентов входят Евгений Якуба, Владимир Трухин, Алексей Шабалин, Александр Беляев, Татьяна Стукалова и Олег Гузеев.

Алтайский политтехнолог Константин Лукин ранее в беседе с порталом Amic.ru высказывал мнение, что основная борьба развернется между Якубой и Гузеевым. Первый возглавлял Бийский район с 2010 года до мая 2017 года. Краевая власть от него дистанцировалась, как и партия "Единая Россия". На сентябрьские выборы в гордуму Бийска он шел как самовыдвиженец, но его регистрация была отменена из-за нарушений в документах.

Справедливоросс Гузеев — один из самых политически сильных оппозиционеров городской думы Бийска, более 10 лет он занимал пост заместителя председателя думы. И он также не идет на этот конкурс как представитель партии "Справедливая Россия".

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