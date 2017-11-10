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Уроженец Барнаула, барьерист Сергей Шубенков стал лучшим российским легкоатлетом по итогам голосования среди читателей сайта Rusathletics.com, пишет "АП".

В минувшем спортивном сезоне спортсмен стал серебряным призером ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами, а также выиграл финал Бриллиантовой лиги. Уточняется, что Шубенков победил в четырех из пяти голосований, проводившихся на сайте Федерации легкой атлетики РФ. В июле, когда барнаулец не участвовал в соревнованиях, в голосовании победил Артем Примак.

Также сообщается, что лучшей легкоатлеткой страны стала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая выиграла все старты, в которых принимала участие, включая чемпионат мира.

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Издание напоминает, что Шубенков становился лучшим спортсменом года по версии сайта Федерации легкой атлетики РФ в 2014 и 2015 годах, а также входил в топ-3 легкоатлетов Европы 2015 года вместе с голландкой Дафне Шипперс и британцем Грегом Рутерфордом.