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Новости

Барнаульца Сергея Шубенкова признали лучшим легкоатлетом года в России

, ИА "Амител"
Лучшей легкоатлеткой стала прыгунья в высоту Мария Ласицкене

Фото: Amic.ru

Уроженец Барнаула, барьерист Сергей Шубенков стал лучшим российским легкоатлетом по итогам голосования среди читателей сайта Rusathletics.com, пишет "АП".

В минувшем спортивном сезоне спортсмен стал серебряным призером ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами, а также выиграл финал Бриллиантовой лиги. Уточняется, что Шубенков победил в четырех из пяти голосований, проводившихся на сайте Федерации легкой атлетики РФ. В июле, когда барнаулец не участвовал в соревнованиях, в голосовании победил Артем Примак.

Также сообщается, что лучшей легкоатлеткой страны стала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая выиграла все старты, в которых принимала участие, включая чемпионат мира.

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Издание напоминает, что Шубенков становился лучшим спортсменом года по версии сайта Федерации легкой атлетики РФ в 2014 и 2015 годах, а также входил в топ-3 легкоатлетов Европы 2015 года вместе с голландкой Дафне Шипперс и британцем Грегом Рутерфордом.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.11.2017 12:55
iOne

Красавчик СЕРЕГА !!!!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ !!!

0  0
10.11.2017 12:58
- гость -

страна Нейтралия негадует - двух лучших ее легкоатлетов отобрали ))

0  0
10.11.2017 13:15
Элвис

Поздравляем Сергей!

0  0
10.11.2017 14:08
Дизель

Поздравляем! Молодец!

0  0
10.11.2017 14:10
гость

Умница! Маму не подвел. Что сказать, всего добился САМ

0  0
10.11.2017 14:23
Петр

При чем здесь Россия и он? Он выступает за нейтральную страну, не за Россию, то есть тупо деньги закалачивает, на Россию ему плевать

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