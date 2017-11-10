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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил эпизод, как он вместе с российским лидером Владимиром Путиным договаривался об организации Форума межрегионального сотрудничества двух государств и выпил с ним пива в Челябинске в 2002 году.

В этом году, напомним, этот форум проходит как раз в Челябинске. Как передает РИА "Новости", Владимир Путин, приветствуя коллегу из Казахстана, отметил: "Это была ваша инициатива такое мероприятие проводить ежегодно. И оно оказалось очень удачным, успешным и полезным".

Назарбаев, в свою очередь, отметил: "Надо вспомнить, что в 2002 году именно здесь мы договорились, что будем каждый год проводить межрегиональные форумы. По-моему, мы на улице где-то пиво пили. Владимир Владимирович, я очень рад в этом году еще раз встретиться с вами".

Также президент Казахстана подчеркнул, что Челябинск ему хорошо знаком. "Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время...Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия — грандиозный центр такой", — отметил Назарбаев.



