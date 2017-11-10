Иллюстрация: barnaul.org
Новая остановка общественного транспорта появится в Барнауле рядом с Кардиоцентром на улице Малахова, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что остановочный пункт "Больница Шинного завода" располагается по адресу улица Малахова, 44. Его создают по многочисленным обращениям горожан.
Водители автобусов №1, 18, 29, 35, 50, 51, 57, 58, 76, 120 и троллейбусного маршрута №1 начнут останавливаться здесь с 13 ноября.
Комментарии
Светофор там новый не появится?
В мэрии уточняют, что остановочный пункт "Больница Шинного завода" располагается по адресу улица Малахова, 44. Его создают по многочисленным обращениям горожан.
Да неужели?! Сами не могли додуматься, только после стопятисотого обращения граждан. Жилой квартал построили, а до остановок не дойти. Только бы вот не сделали этот остановочный пункт на 5 метров до въезда на кольцо.
2
10.11.2017 16:05
- гость -
вот именно так и сделают, а потом, когда человек 5-7 там "раскатают" - перенесут пониже....