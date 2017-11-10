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Новая остановка общественного транспорта появится в Барнауле рядом с Кардиоцентром на улице Малахова, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что остановочный пункт "Больница Шинного завода" располагается по адресу улица Малахова, 44. Его создают по многочисленным обращениям горожан.

Водители автобусов №1, 18, 29, 35, 50, 51, 57, 58, 76, 120 и троллейбусного маршрута №1 начнут останавливаться здесь с 13 ноября.



