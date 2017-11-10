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Новая остановка появится у Кардиоцентра на улице Малахова в Барнауле

, ИА "Амител"
Городские маршруты начнут останавливаться здесь с 13 ноября

Иллюстрация: barnaul.org

Новая остановка общественного транспорта появится в Барнауле рядом с Кардиоцентром на улице Малахова, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что остановочный пункт "Больница Шинного завода" располагается по адресу улица Малахова, 44. Его создают по многочисленным обращениям горожан.

Водители автобусов №1, 18, 29, 35, 50, 51, 57, 58, 76, 120 и троллейбусного маршрута №1 начнут останавливаться здесь с 13 ноября.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.11.2017 15:56
- гость -

Светофор там новый не появится?

0  0
10.11.2017 16:05
- гость -

В мэрии уточняют, что остановочный пункт "Больница Шинного завода" располагается по адресу улица Малахова, 44. Его создают по многочисленным обращениям горожан.

Да неужели?! Сами не могли додуматься, только после стопятисотого обращения граждан. Жилой квартал построили, а до остановок не дойти. Только бы вот не сделали этот остановочный пункт на 5 метров до въезда на кольцо.

0  0
10.11.2017 16:23
Дюша Метёлкин

2
10.11.2017 16:05
- гость -


вот именно так и сделают, а потом, когда человек 5-7 там "раскатают" - перенесут пониже....

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