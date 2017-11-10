Журналист и телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на пост президента России, начала выстраивать сеть своих штабов в регионах Сибири. Планируется, что центры агитации и сбора подписей откроются в Томске, Иркутске, Новосибирске, Омске, Красноярске и Кемерово. "Активничать" в Алтайском крае сторонники Собчак не намерены.

Как пишет портал "Тайга. Инфо", команда Собчак намерена "в ближайший месяц" открыть около 50 представительств по сбору подписей для регистрации кандидатом и объединить волонтеров, "пришедших на сайт с региональной сеткой активистов". За эту работу будет отвечать Тимур Валеев. Прежде он работал координатором проекта оппозиционера Михаила Ходорковского "Открытые выборы".

"В 50 регионах мы будем напрямую участвовать в управлении сбором подписей. Наши координаторы будут всегда связаны с центральным штабом. В остальных регионах команды волонтеров смогут формировать народные штабы, а мы будем готовы обеспечить их агитационными материалами и сувенирной продукцией", — рассказал Валеев на своей странице в Facebook.

Из регионов Сибирского федерального округа "частично сформирована" команда в Томске. "Первые штабы начнут работать уже через пару недель, и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем, в какой последовательности Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы", — объяснил представитель штаба потенциального кандидата.

На сайте проекта "Ксения Собчак против всех" зарегистрировались более 20 тысяч человек, федеральный штаб планирует вовлечь всех их в избирательную кампанию.

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Телеведущая Ксения Собчак объявила в октябре, что готова баллотироваться в президенты России в 2018 году. Она — дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (в команде которого работал Владимир Путин) и нынешнего члена Совфеда от Тувы Людмилы Нарусовой.