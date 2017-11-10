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Дед Мороз из Великого Устюга прислал привет жителям Барнаула. Главный российский зимний волшебник посетит столицу Алтайского края 12 ноября, пишет "Катунь 24".

Канал напоминает, что телекомпания НТВ и правительство Вологодской области организовали совместную ежегодную социальную кампанию в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ". С 1 ноября новогодний волшебник начал путешествие по России. Следить за его передвижениями жители страны могут в эфире канала НТВ. Завершится тур Деда Мороза в Москве 31 декабря.

Уже в это воскресенье, 12 ноября, он приедет в Барнаул. В этот день встретятся главный российский Дед Мороз и Дед Мороз Алтайского края. Дед Мороз поздравит своего брата с пятилетним юбилеем, а наш дедушка покажет ему достопримечательности города. Кроме этого, вместе им предстоит открыть "Школу волшебников" в детском городе профессий "КИDВИЛЬ" и посетить друзей в барнаульском зоопарке. Также у них запланирована встреча с ребятами в Алтайской резиденции Деда Мороза.

В понедельник, 13 ноября, в 10:00 в редакции канала "Катунь 24" пройдет пресс-конференция с главным Дедом Морозом России.