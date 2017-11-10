Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России информационный портал Amic.ru выяснял, довольны ли читатели портала работой полиции.
Всего в опросе приняли участие 189 человек.
Наибольшее количество — 72 человека — сообщили, что имеют много претензий к работе правоохранительных органов.
Вполне довольны 38 человек.
Еще 44 респондента считают, что по их обращениям правоохранители работали крайне медленно.
С ними не согласны 8 человек, которые ответили, что сотрудники полиции всегда оперативно реагируют на сигнал.
Два человека постоянно жалуются на работу сотрудников полиции.
А 25 человек считают, что на улицах стало гораздо спокойнее.
Напомним, сегодня, 10 ноября, в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел.
Редакция Amic.ru присоединяется к поздравлениям. Мы желаем нашим доблестным стражам порядка и ветеранам службы мужества, чести, силы, успехов и личного счастья!
Комментарии
Плачевные результаты, есть над чем подумать, да некому - все празднуют...
Думать некому, исполняют!
ох. рассказала бы я... да материться неохота