Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России информационный портал Amic.ru выяснял, довольны ли читатели портала работой полиции.

Всего в опросе приняли участие 189 человек.

Наибольшее количество — 72 человека — сообщили, что имеют много претензий к работе правоохранительных органов.

Вполне довольны 38 человек.

Еще 44 респондента считают, что по их обращениям правоохранители работали крайне медленно.

С ними не согласны 8 человек, которые ответили, что сотрудники полиции всегда оперативно реагируют на сигнал.

Два человека постоянно жалуются на работу сотрудников полиции.

А 25 человек считают, что на улицах стало гораздо спокойнее.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел.

Редакция Amic.ru присоединяется к поздравлениям. Мы желаем нашим доблестным стражам порядка и ветеранам службы мужества, чести, силы, успехов и личного счастья!