Фото: barnaul.org
Борьбой с преступлениями в интернете займутся в столице Алтайского края кибердружинники — такое решение было принято накануне во время встречи сити-менеджера Сергея Дугина со штабом народной дружины "Барнаульская".
В ходе мероприятия глава администрации города поблагодарил дружинников за активную гражданскую позицию. "Вы добровольно и бескорыстно помогаете власти поддерживать надлежащий общественный порядок в городе. Большинство значимых общегородских мероприятий – культурных, политических, спортивных — проходит с вашим участием", — цитирует Дугина пресс-центр мэрии.
Также было заявлено, что барнаульская дружина пережила изменения — в ее составе появился отряд "Кибердружина". Говоря об этом, командир активистов Геннадий Королев отметил: "Рассматривая вопрос борьбы с преступностью на современном этапе развития общества, необходимо отметить, что она распространяется не только на улицах, но проникает и в новые сферы жизни человека, например, интернет. Поэтому штабом дружины принято решение о создании отряда "Кибердружина".
Работать новая структура будет совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Комментарии
Этих только упорантов и не хватает
На первой фото темненькая телочка ничо такая на мордашку.
Работать новая структура будет совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Хана придет Массажам, Гонцам и прочим анонимкам, когда такие кадры за работу возьмутся.))
Этакие "бесплатные долбо***"
Дружины по борьбе с приведениями не хватает, Ghostbusters! дугин и возглавит его , а что всё сделано, лестница, дороги, дворы, пора начать охоту за приведениями
Будут доносы строчить, прям как деды
где-то среди них матвей, ксений и даша сибирячк
Какие там две подружки симпатичные !!
Что нарушить, чтобы именно они меня задержали?
Девченки отзовитесь, я очень плохой !!!
Алтайский край впервые в России официально ввел в строй "диванные войска" видимо соовсем хреново с рейтингом партии "едим Россию"раз уж так низко пали