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Борьбой с преступлениями в интернете займутся в столице Алтайского края кибердружинники — такое решение было принято накануне во время встречи сити-менеджера Сергея Дугина со штабом народной дружины "Барнаульская".

В ходе мероприятия глава администрации города поблагодарил дружинников за активную гражданскую позицию. "Вы добровольно и бескорыстно помогаете власти поддерживать надлежащий общественный порядок в городе. Большинство значимых общегородских мероприятий – культурных, политических, спортивных — проходит с вашим участием", — цитирует Дугина пресс-центр мэрии.

Также было заявлено, что барнаульская дружина пережила изменения — в ее составе появился отряд "Кибердружина". Говоря об этом, командир активистов Геннадий Королев отметил: "Рассматривая вопрос борьбы с преступностью на современном этапе развития общества, необходимо отметить, что она распространяется не только на улицах, но проникает и в новые сферы жизни человека, например, интернет. Поэтому штабом дружины принято решение о создании отряда "Кибердружина".

Работать новая структура будет совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.