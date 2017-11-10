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Инфляция в РФ вернется к целевому уровню в 4% в течение следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игоря Дмитриева.

"В течение 2018 года вернется. Динамика инфляции вблизи цели, по мере исчерпания различных факторов будет ближе к 4%", — сказал он, не уточняя сроки.

Также Дмитриев добавил, что пока по итогам года прогноз Центробанка по инфляции в стране сохраняется на уровне 3%, однако может быть пересмотрен. При этом месячная инфляция в октябре, согласно данным регулятора, составила 0,2%.

Агентство напоминает, что накануне Минэкономразвития опубликовало прогноз по годовой инфляции в ноябре, диапазон которой составит 2,6 — 2,7%, а в декабре — 2,5 — 2,8% в зависимости от дальнейшей динамики курса рубля.