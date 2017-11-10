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Приговор в отношении бывшего заместителя начальника УМВД по Барнаулу Андрея Арестова оставлен Алтайским краевым судом в силе — экс-полицейский будет отбывать наказание в колонии строгого режима сроком 8,5 лет.

О таком решении апелляционной инстанции порталу Amic.ru сообщила помощник председателя краевого суда Оксана Головина.

Также не было пересмотрено и наказание проходившего по этому громкому делу Валерия Селиванова. Его, напомним, приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, в сентябре этого года Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор в отношении Арестова и Селиванова.

Было установлено, что первый из обвиняемых, возглавлявший следственное управление УМВД России по краевой столице, требовал от гражданина взятку в размере 2,2 миллиона рублей.

Данные средства, согласно версии следствия, полисмен хотел получить за отмену ареста на имущество, а также прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве, находящемуся в производстве подчиненных ему следователей.

Что касается Валерия Селиванова, то его признали посредником в этой коррупционной схеме.



