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Белый дом сообщил об отмене встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

, ИА "Амител"
Встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика республиканца

Фото: nymag.com

Формальная встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится. Такое заявление сделала секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Блумберг". 

Уточняется, что встреча отменена из-за плотного рабочего графика президента США.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что согласование до сих пор продолжается, ясности пока нет. 

Напомним, Кремль и Вашингтон не исключали возможной встречи глав двух государств на полях саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме с 10 по 11 ноября. Путин уже прибыл во Вьетнам, у него запланировано несколько двусторонних встреч, в том числе с премьером Японии, лидерами Китая, Вьетнама и Филиппин.

Агентство подчеркивает, что республиканец называл возможные переговоры с главой РФ важными. По его словам, Москва могла бы помочь усилить давление на КНДР.

Кроме этого, президенты должны были обсудить урегулирование на Украине, Сирию и борьбу с терроризмом.

Последний раз Путин и Трамп общались на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии в июле.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.11.2017 14:13
- гость -

"Трамп заявил, что у него есть намерение встретиться лично с Ким Чен Ыном и поговорить с ним на компромиссной основе. Сейчас госсекретарь США Тиллерсон и представители Госдепа работают над подготовкой такой встречи. Понятно, что в подобной ситуации Трампу не нужно посредничество Путина с его сомнительной возможностью оказания давления на Ким Чен Ына." (с)

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