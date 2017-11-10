Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Настоящая зимняя вьюга разыгралась в центре Барнаула днем в пятницу, 10 ноября.

Жителей Алтайского края и регионального центра предупреждают об ухудшении погоды и резком похолодании в конце дня.

Напомним, что порывы ветра в пятницу будут достигать 20 метров в секунду. В регионе объявлен прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю и сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что погода может серьезно ухудшить ситуацию на дорогах. Граждан просят соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными и не пренебрегать сообщениями об ухудшении погоды.