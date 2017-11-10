Фото: kievtaxi.kiev.ua

Двое молодых жителей Новосибирска предстанут перед судом по обвинению в разбое и покушении на убийство таксиста. Подвозившая злоумышленников женщина чудом выжила, пишет портал Ndn.info.

Следствие установило, что инцидент произошел около 22:00 5 июня 2017 года. Обвиняемые вызвали такси к ТЦ "Континент", собираясь уехать в Калининский район. На вызов на машине Mazda Demio прибыла 39-летняя женщина-таксист.

Севшие сзади 17 и 19-летний пассажиры уже в пути договорились убить женщину, чтобы забрать деньги. Они изменили маршрут, а после этого попросили остановиться в безлюдном месте, после чего напали на таксиста. Один из парней держал женщину, а другой стал наносить ей удары ножом.

В какой-то момент таксист смогла вырваться, однако разбойники догнали ее на улице и ударили ножом еще не менее двух раз, после чего женщина упала на землю. После этого нападавшие забрали из автомобиля мобильный телефон и 900 рублей, а затем скрылись.

Раненая женщина смогла на машине доехать до ближайшей заправки и обратилась за помощью. Находившийся на АЗС мужчина сразу доставил пострадавшую в больницу. Благодаря этому, а также квалифицированной помощи, женщину удалось спасти.

Издание отмечает, что расследование дела завершено. Уже вскоре обвиняемые предстанут перед судом.