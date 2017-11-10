Фото: kievtaxi.kiev.ua
Двое молодых жителей Новосибирска предстанут перед судом по обвинению в разбое и покушении на убийство таксиста. Подвозившая злоумышленников женщина чудом выжила, пишет портал Ndn.info.
Следствие установило, что инцидент произошел около 22:00 5 июня 2017 года. Обвиняемые вызвали такси к ТЦ "Континент", собираясь уехать в Калининский район. На вызов на машине Mazda Demio прибыла 39-летняя женщина-таксист.
Севшие сзади 17 и 19-летний пассажиры уже в пути договорились убить женщину, чтобы забрать деньги. Они изменили маршрут, а после этого попросили остановиться в безлюдном месте, после чего напали на таксиста. Один из парней держал женщину, а другой стал наносить ей удары ножом.
В какой-то момент таксист смогла вырваться, однако разбойники догнали ее на улице и ударили ножом еще не менее двух раз, после чего женщина упала на землю. После этого нападавшие забрали из автомобиля мобильный телефон и 900 рублей, а затем скрылись.
Раненая женщина смогла на машине доехать до ближайшей заправки и обратилась за помощью. Находившийся на АЗС мужчина сразу доставил пострадавшую в больницу. Благодаря этому, а также квалифицированной помощи, женщину удалось спасти.
Издание отмечает, что расследование дела завершено. Уже вскоре обвиняемые предстанут перед судом.
Комментарии
Есть хоть одна причина чтоб оставить их жить?
Есть хоть одна причина
Да! Не опытных казнить нельзя.
А где опыта набираться?
Сейчас присядут, выйдут опытными.
Но тогда то же нельзя!