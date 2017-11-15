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Уникальная косметика из Белоруссии покоряет Барнаул

, ИА "Амител"
Косметологическая промышленность бывшей союзной республики переживает бум популярности

Фирменный магазин белорусской косметики открылся в Барнауле. Теперь уникальные товары для молодости и красоты, уже по достоинству оцененные в центральной части России, могут приобрести и жительницы столицы Алтайского края.

С косметикой из Белоруссии были хорошо знакомы наши мамы – в советское время при всеобщем дефиците именно продукты по уходу из этой союзной республики выделялись на общем фоне своим качеством  и эффективностью. Но сейчас косметическая промышленность Белоруссии буквально переживает второй бум популярности. А все потому, что здесь удалось найти идеальный компромисс между лучшими традициями и современными технологиями вкупе с правильным маркетингом. Результатом этого симбиоза стало появление действительно качественной косметики, отвечающей самым строгим требованиям, и к тому же доступной по цене.

Белорусские производители отказались от использования в своих продуктах агрессивных ПАВ, синтетических красителей и формальдегида. При этом особое внимание уделяется контролю качества. Помимо того, что заводы-производители имеют собственные научные центры и лаборатории, строгий контроль продукции осуществляется на уровне государства.

Фирменный магазин белорусской косметики "Краса по ГОСТу" в Барнауле предлагает продукцию крупнейших белорусских заводов, таких как "Белита-Витэкс", "Белкосмекс", "Белгейтс" с косметическим брендом Liv Delano и других. В линейках этих производителей представлены разнообразные средства по уходу за кожей лица, тела и волосами, обогащенные натуральными растительными компонентами – экстрактами растений, вытяжками и маслами, а также декоративная косметика, учитывающая самые современные тенденции в мире моды. Несмотря на свои впечатляющие характеристики, вся косметика магазина будет по карману среднестатистическому покупателю.

"О популярности косметики из Белоруссии в Москве и других городах Центральной России мы были наслышаны. Но только лично посетив Минск, мы смогли воочию убедиться в обоснованности такого ажиотажа. Достаточно увидеть, как белорусы бережно относятся к окружающему их миру, чтобы понять – это настоящая идеология", — говорит соучредитель магазина "Краса по ГОСТу" Юлия Трубачева.

В честь открытия магазина "Краса по ГОСТу" на всю представленную здесь продукцию действует скидка 20%.

Фирменный магазин белорусской косметики "Краса по ГОСТу"
Барнаул, пр-т Ленина, 22
ТД "Невский", 1 этаж
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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